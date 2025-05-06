Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Гигантская пробка сковала движение на Северном в Ростове

Гигантская пробка сковала движение на Северном в Ростове

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону образовался обширный транспортный затор, создавший значительные проблемы для автомобилистов. По данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность пробки достигла более девяти километров.

В час пик сотни ростовчан столкнулись с огромной пробкой, практически парализовавшей движение. Полностью заблокировано движение на улицах Таганрогской, Вавилова, Шеболдаева и Стадионной в направлении центральной части города. Согласно полученным сведениям, длина затора составила более девяти километров.

Жителям Ростова рекомендуется избегать поездок в указанный район города и заблаговременно рассмотреть альтернативные пути следования при планировании маршрутов.
Фото: Яндекс. Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.