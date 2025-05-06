Гигантская пробка сковала движение на Северном в Ростове
В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону образовался обширный транспортный затор, создавший значительные проблемы для автомобилистов. По данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность пробки достигла более девяти километров.
В час пик сотни ростовчан столкнулись с огромной пробкой, практически парализовавшей движение. Полностью заблокировано движение на улицах Таганрогской, Вавилова, Шеболдаева и Стадионной в направлении центральной части города. Согласно полученным сведениям, длина затора составила более девяти километров.
Жителям Ростова рекомендуется избегать поездок в указанный район города и заблаговременно рассмотреть альтернативные пути следования при планировании маршрутов.