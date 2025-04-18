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Семибалльные пробки парализовали движение практически во всех районах Ростова

Семибалльные пробки парализовали движение практически во всех районах Ростова

В преддверии праздничных дней Ростов-на-Дону столкнулся с серьезными транспортными затруднениями, достигнув семи баллов по шкале загруженности дорог.

Согласно информации от «Яндекс.Карты», наиболее сложная обстановка наблюдается в центральной части города. Движение практически полностью остановилось на ключевых улицах, включая проспекты Ворошиловский, Буденновский, Соколова, улицы Красноармейскую, Большую Садовую, Максима Горького и Чехова.

В Северном районе города сотни жителей столкнулись с заторами в час пик. Проблемы с передвижением наблюдаются на улицах Михаила Нагибина, Немировича-Данченко, Шеболдаева, Вавилова, Королева и Космонавтов.

Пробки также затрудняют движение в Пролетарском и Первомайском районах. Заторы образовались на проспектах 40-летия Победы, Шолохова и 38-й Линии, а также на улицах Менжинского, Троллейбусной, Вятской, Киргизской, Каскадной и Орской.

На Западном направлении ситуация не менее сложная. Движение затруднено на улицах Малиновского, Всесоюзной, проспекте Стачки, улицах Мадояна, Зоологической и Доватора.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в часы пиковой нагрузки. Тем, кто уже находится в пути, рекомендуется искать объездные пути для минимизации времени, проведенного в пробках.
Фото: Яндекс.Карты
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