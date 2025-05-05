Три аварии сковали движение на Северном в Ростове

Фото: Яндекс.Карты

В северной части Ростова-на-Дону транспортное движение было существенно затруднено из-за трех разрозненных дорожных происшествий. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезные пробки образовались на улицах Вавилова и Королева.Первое столкновение произошло на проспекте Королева, где, как сообщают очевидцы, грузовик врезался в металлическое ограждение. Возникшая пробка протянулась на километр, от кругового движения у рынка «Шайба» до кольца около рынка «Квадро».Второе ДТП произошло там же, на проспекте Королева, на перекрестке с улицей Вавилова. Пробка растянулась более чем на два километра, начинаясь от пересечения бульвара Комарова и проспекта Королева и заканчиваясь у улицы Вавилова в сторону центра города.Третья авария произошла на улице Вавилова, вблизи переулка Изыскательского. Очевидцы утверждают, что поврежденная «ГАЗель» перегородила дорогу, вызвав серьезный затор. Движение практически прекратилось на отрезке от Технического переулка до проспекта Королева.Жителям Ростова-на-Дону советуют продумать альтернативные маршруты и пути объезда, чтобы избежать участия в возникшем транспортном коллапсе.