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Фрагмент рельса времён ВОВ нашёл в огороде житель Азова

Фрагмент рельса времён ВОВ нашёл в огороде житель Азова
Житель Азова обнаружил в своём огороде фрагмент рельса времён Великой Отечественной войны. Александр Добринов принёс свою находку в Азовский музей-заповедник.

Мужчина рассказал, что фрагмент попал на участок в период оккупации города после подрыва партизанами участка железной дороги, где стоял немецкий эшелон. При взрыве осколки рельсов разлетелись по окрестностям.

При этом старший научный сотрудник музея Татьяна Федотова утверждает, что во время оккупации Азова партизаны не взрывали фашистские поезда. Скорее всего, это произошло в период обороны города от захватчика.

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