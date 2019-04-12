Археологи Азова обнаружили дом, сгоревший при пожаре триста лет назад



В Азове археологи нашли жилище, уничтоженное триста лет назад крупным пожаром. Как рассказали 15 апреля в местном музее-заповеднике, в предела раскопа попали обмазанная глиной стена и глинобитный пол.



- Это уже четвёртое по счёту мещанское жилище, находящееся за пределами города, найденное в этой части Азова, - рассказал Александр Минаев, научный сотрудник азовского музея-заповедника.



Взорам археологов предстал фрагмент стены. Они также предполагают, что это может быть часть печи.