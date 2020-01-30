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Житель Батайска нашел снаряд времен ВОВ у себя в огороде

Житель Батайска нашел снаряд времен ВОВ у себя в огороде
Житель Батайска Ростовской области нашел снаряд времен Великой Отечественной войны у себя в огороде. Боеприпас был обнаружен на улице Пролетарской 31 января, пишет Battime.

По данным издания, мужчина в огороде демонтировал забор. Во время работы он наткнулся на подозрительный предмет, который был похож на боевой снаряд. Хозяин домовладения сразу обратился к спасателям.

На место прибыли сотрудники МБУ «Защита» и оперативных служб города.

– Сейчас снарядом занимаются саперы, – сообщает портал.

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