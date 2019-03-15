По завершении раскопок в Азове археологи нашли турецкую курительную трубку



В Азове археологи обнаружили турецкую курительную трубку, инструмент для обработки кожи, бронзовые пуговицы и фрагмент ожерелья. Как 19 марта рассказали в местном музее-заповеднике, находки были сделаны на раскопе по улице Советской.



- Также во время исследования мы обнаружили фрагмент кладки, относящейся к периоду турецкого Азова, - добавил научный сотрудник АМЗ Александр Минаев. - Кладка выложена из крупного камня, поверх которого находится фрагмент жёрнова из песчаника.



Специалистам посчастливилось обнаружить несколько индивидуальных находок. Это вещи, которые принадлежали конкретным людям, жившим на территории Азова сотни лет назад. Среди них — курительная трубка, покрытая изящным орнаментом, костяной инструмент для обработки кожи, мелкие литые бронзовые пуговицы и часть ожерелья.