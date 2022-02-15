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В Ростове на Московской рушится фасад исторического здания

В Ростове на Московской рушится фасад исторического здания

В Ростове-на-Дону на улице Московской обрушился фасад старинного дома. Инцидент случился днем 16 февраля. Ростовчане опубликовали фотографии случившегося в соцсетях.

Судя по кадрам, здание очень напоминает «Дом с ангелами» (Доходный дом Максимова). Кирпичи и мелкая пыль осыпаются на тротуар, создавая опасность для прохожих. К счастью, на момент случившегося никого рядом не было. Но здание аварийное, и в любой момент может рухнуть вся стена.

Ранее на улице Ульяновской обрушилась стена заброшенного многоквартирного дома. Поблизости и внутри здания никого не было, и никто не пострадал.
Фото: соцсети
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