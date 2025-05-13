В Ростове общественники закрыли вход и выход в доме Красса от мародеров

Фото: МойФасад

На майских выходных градозащитники общественной организации «Мой Фасад» закрыли дом Красса на Университетском, 28 от мародёров. Этот объект культурного наследия был признан находящимся в аварийном состоянии в 2020 году. Из-за того, что большинство жильцов покинули здание, оно стало уязвимым для разграбления.Как отметили общественники, в конце апреля была похищена часть кованого ограждения лестницы, что и побудило градозащитников к активным действиям. Поскольку в памяти еще свеж случай, произошедший в феврале, когда из расселенного дома Рувинского по адресу: Шаумяна, 96 аналогичным образом было вынесено кованое ограждение.Общественники уведомили Комитет по охране объектов культурного наследия и администрацию Кировского района, подробно изложив в обращении необходимые меры для первоначальной консервации здания. Однако ответа получено не было.В связи с этим организация «Мой Фасад» решила самостоятельно установить двери на центральном входе и перекрыть доступ в здание со двора, чтобы взять ситуацию под контроль.Пока не известно, отреагируют ли местные власти на обращение общественной организации.