Первый подкаст Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова назвали провальным

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Первый подкаст звездной пары Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова назвали провалом. Когда приглашенная стюардесса делилась историей о том, как устроилась в авиакомпанию, Анастасия устала и даже зевнула.Супруги на протяжении всего разговора смущали приглашенную девушку своими неудачными вопросами. Например, Костенко поинтересовалась, какие вопросы задавал начальник Наталье на собеседовании. «Например, какое расстояние от Москвы до Новосибирска?» — вспомнила она. Костенко спросила: «На самолете?». «Нет, на велосипеде!» — пошутила стюардесса.- Бедная девушка... как ей сложно было терпеть и находиться там. Мне кажется, она хотела сбежать, - реагируют на подкаст подписчики в комментариях.Тарасов удивил стюардессу вопросом об интимных ситуациях на борту. Она смутилась, ответив, что конкретных инструкций нет и штрафов тоже.Когда девушка рассказывала о своем устройстве в авиакомпанию, Анастасия заскучала и даже зевнула, объяснив это тем, что у неё дети и нехватка кислорода, на что Наталья с улыбкой ответила: «А, понятно, спите».В комментариях к первому подкасту Тарасовых не оценили их старания. По мнению зрителей, первый выпуск был провальным.