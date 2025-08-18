В октябре жителям Ростовской области поднимут пенсионные выплаты и зарплаты

Фото: Donday

Осенью 2025 года в Ростовской области ожидается рост пенсионных выплат и оплаты труда. Об этом сообщили федеральные СМИ, ссылаясь на слова депутата Госдумы Светланы Бессараб.По заявлению депутата, повышение выплат гражданам начнется в начале октября. В первую очередь будет произведена индексация пенсий, предназначенных для военнослужащих, а также зарплат сотрудников государственных организаций.Повышение коснется всех пенсионеров силовых ведомств, включая бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и фельдъегерской службы. Индексация также затронет тех, кто получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии.- Зарплаты государственных служащих вырастут на 7,6%, а пенсии будут проиндексированы на 4,5%, - сообщила депутат в интервью "Ленте.ру".