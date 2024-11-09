Фанаты Анастасии Костенко осудили пошлое поведение ее мужа в спортзале

Фото: СоцСети

Подписчики Анастасии Костенко осудили ее супруга за пошлое поведение в спортзале. Новая публикация появилась у ростовчанки 8 ноября.На снимках Костенко тренируется на велосипеде. Она пришла на тренировку вместе со своим мужем Дмитрием Тарасовым. В какой-то момент супруг подошел к Анастасии и игриво шлепнул ее сзади. Подписчики сочли такое поведение вульгарным.- Только у меня это вызвало недоумение? Он что, пьяный? - пишут пользователи.Некоторым показалось, что спортсмен находится под воздействием запрещенных веществ. При этом кто-то считает, что таким образом супруги флиртуют.Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она обрела известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.