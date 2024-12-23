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Сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сломал руку

Сын Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сломал руку
Сын Анастасии Костенко сломал руку. Об этом в соцсетях сообщил ее муж Дмитрий Тарасов.

Инцидент произошел во время прогулки. Всей семьей они проводили время на улице, дети бегами и играли в снегу. В какой-то момент Тарасов сообщил, что его старший сын Леша сломал руку. Медики сделали снимок мальчику и диагностировали ему перелом со смещением.

- Все будет хорошо,- успокаивает ребенка Тарасов.
Теперь малышу придется некоторое время носить гипс.

Анастасия Костенко – уроженка Сальска Ростовской области. Она получила широкую известность благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира – 2014». В 2017 году девушка вышла замуж за Дмитрия Тарасова, который ранее был женат на Ольге Бузовой. У них родились четверо детей: две дочери и два сына.
Фото: СоцСети
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