Еще 381 человек заболел коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 45 453 человек. По состоянию на 15 декабря COVID-19 болеет 381 дончанин.
Большинство новых зараженных в Ростовской области - люди в возрасте от 46 до 65 лет (168 человек, или 44,1%). На втором месте по количеству зараженных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус выявили у 96 человек (25,2%), сообщает региональное правительство. Столько же новых инфицированных врачи зафиксировали среди пенсионеров от 66 до 79 лет.
Наименьшее число больных коронавирусом оказалось среди пожилых дончан старше 80 лет (14 человек, или 3,7%) и детей (7 несовершеннолетних, или 1,8%).
По информации портала стопкоронавирус.рф, Ростовская область занимает восьмое место по числу зараженных за прошедшие сутки среди регионов России и первое - в Южном федеральном округе. На лидирующих позициях остаются Москва (5 418 человек), Санкт-Петербург (3 765 человек), Московская область (1 392 человека). В Нижегородской области заболели 489 жителей, в Воронежской - 385, в Свердловской - 381.
Ситуация по коронавирусу близка к критической. По словам главы региона Василия Голубева, если она продолжит ухудшаться, введение дополнительных ограничений станет неизбежным. Пока в области только запрещены ледовые катки в торгово-развлекательных центрах и использование пиротехники. Допустимая посадка в кинозалах сокращена, а проведение массовых мероприятий с 22 до 7 часов - под запретом.