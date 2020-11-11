В Ростовской области молодежь составила треть новых зараженных коронавирусом

На Дону молодежь старше 18 лет составила одну треть новых инфицированных COVID-19. Информация об этом появилась 13 ноября.По данным регионального правительства, за последние сутки коронавирус выявили у 310 человек, среди которых 100 - в возрасте от 18 до 45 лет (32,2%). При этом люди от 46 до 65 лет по-прежнему остаются лидерами по количеству новых заболевших. В этой возрастной категории врачи зафиксировали 118 случаев инфицирования, что составляет 38,1%. Также коронавирус подтвердился у 64 пенсионеров от 66 до 79 лет (20,6%) и 25 пожилых людей старше 80 лет (8,1%).Меньше всего за минувшие сутки заразилось детей. Специалисты выявили коронавирус всего у трех несовершеннолетних - это 1% от числа всех новых больных.Помимо увеличения числа больных COVID-19, растет и количество его жертв. Так, за прошедшие 24 часа от вируса скончались 18 дончан, а общее количество умерших за период пандемии - 1 031 человек.