В Ростовской области люди старше 46 лет лидируют по количеству новых заболевших коронавирусом

Дончане старше 46 лет по-прежнему остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 16 октября, количество зараженных коронавирусом составил 26021 человек. Из них за прошедшие сутки инфекцию выявили у 285 жителей Ростовской области. Большинство новых заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Среди этой возрастной категории вирус обнаружили у 116 человек (40,7%). Увеличились случаи заражения у пенсионеров от 66 до 79 лет. По числу новых инфицированных они занимают второе место впервые за последние месяцы - 26,3% (75 человек). Немного меньше зараженных врачи выявили среди молодежи от 18 до 45 лет - 70 человек, или 24,6%. Также COVID-19 заболели 16 пожилых дончан старше 80 лет (5,6%) и 8 детей (2,8%).Кроме того, на Дону растет смертность от коронавирусной инфекции. За последние 24 часа от вируса скончались семь человек: четыре женщины в возрасте от 58 до 75 лет и трое мужчин от 63 до 79 лет. Всего жертвами пандемии стали 633 жителя донского региона. Большинство из них страдали хроническими заболеваниями.