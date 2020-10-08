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Еще 309 человек одолели коронавирус на Дону

Еще 309 человек одолели коронавирус на Дону
В донском регионе за последние сутки от коронавируса вылечились 309 человек. Об актуальных данных на 10 октября сообщили в правительстве Ростовской области.

Всего COVID-19 побороли 19 512 пациентов. При этом, в настоящее время на стационарном лечении находятся 1 844 дончан. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 127 заболевших. Их состояние оценивается как тяжелое и они не могут самостоятельно дышать.

С начала пандемии в донском регионе коронавирус подхватили 24 352 жителя, среди которых заразившиеся за прошедшие 24 часа. Жертвами опасной инфекции стали 578 пациентов. За сутки скончались еще 10 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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