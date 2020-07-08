На Дону за сутки 150 человек вылечились от COVID-19

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За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области вылечились 7 760 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 10 июля.За последние 24 часа выздоровели 150 пациентов. В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 627 человек с новым заболеванием. Из них 29 находятся в тяжёлом состоянии. Жители Ростовской области не могут самостоятельно дышать, поэтому их подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.Напомним, всего в регионе зарегистрировали 10 533 случая заражения COVID-19. За всё время жертвами коронавируса стали 156 человек, в том числе четверо - за последние сутки.