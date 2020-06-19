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На Дону 49 зараженных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

На Дону 49 зараженных коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
К аппаратам ИВЛ в донском регионе подключены 49 человек зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Люди, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких из-за COVID-19, не могут дышать сами. По данным на 21 июня, на стационарном лечении находятся 690 пациентов.

Кроме того, в Ростовской области загруженность коечного фонда составляет 30,6%.

Всего на территории донского региона зафиксированы 8 534 человека, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Только за последние сутки COVID-19 подхватили 153 дончанина. Жертвами опасного вируса уже стали 90 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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