Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 22 человека

В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 22 человека
От коронавируса скончались еще 22 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии умерли 4 940 человек.

В регистре умерших, по данным на 17 июля, - еще 14 женщин от 46 лет до 91 года и восемь мужчин - от 43 до 86 лет. Все они болели различными хроническими заболеваниями систем организма, в частности сердечно-сосудистой.

Обычно в зоне риска находятся люди возрастом выше 65 лет, у которых есть сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также аутоиммунные, онкологические и заболевания легких. Для того чтобы не заразиться, им стоит регулярно соблюдать режим самоизоляции. Рекомендуется перейти на удаленную работу и сделать прививку от COVID-19.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.