В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 22 человека

От коронавируса скончались еще 22 жителя Ростовской области. Всего с начала пандемии умерли 4 940 человек.В регистре умерших, по данным на 17 июля, - еще 14 женщин от 46 лет до 91 года и восемь мужчин - от 43 до 86 лет. Все они болели различными хроническими заболеваниями систем организма, в частности сердечно-сосудистой.Обычно в зоне риска находятся люди возрастом выше 65 лет, у которых есть сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, а также аутоиммунные, онкологические и заболевания легких. Для того чтобы не заразиться, им стоит регулярно соблюдать режим самоизоляции. Рекомендуется перейти на удаленную работу и сделать прививку от COVID-19.