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Еще шесть жителей Дона стали жертвами коронавируса за сутки

Еще шесть жителей Дона стали жертвами коронавируса за сутки
В Ростовской области зафиксировали еще шесть смертельных случаев от коронавируса. Об этом 17 июня рассказали в правительстве донского региона.

По данным властей, за минувшие сутки от опасного вируса скончались шесть человек. Это две женщины по 81 году и четверо мужчин от 49 до 79 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых ожирение, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Общее число умерших от вируса достигло 4587 человек.

Выросло и общее число инфицированных за все время пандемии. За последние сутки оно составило 96872 человек, из которых 158 за последние сутки.

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