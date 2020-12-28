Движение поездов и людей в военной форме заметили на границе Ростовской области и Украины

На границе донского региона с Украиной заметили движение поездов и людей в военной форме. О наблюдениях на пункте пропуска сообщили сотрудники ОБСЕ 29 декабря.В отчете специалисты указали, что под Гуково слышали шум поездов на железнодорожных путях. Пять из них направлялись в Россию, еще семь - в сторону сопредельного государства. Из-за деревьев наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили на ж/д транспорте.Помимо этого, на прошлой неделе были замечены 16 людей в военной форме, которые перешли границу.По информации сотрудников миссии, девять человек пешком пересекли границу РФ, еще семь - границу Украины.Узнав о перемещениях людей в военной форме, жители Незалежной забеспокоились. Некоторые решили, что на территорию ДНР и ЛНР военных отправили для провокаций в новогодние праздники.