ОБСЕ зафиксировала на границе Ростовской области с Украиной движение поездов и людей в военной одежде

Сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали на границе Украины с Ростовской областью движение поездов и людей в военной форме. Еженедельный отчет специалистов опубликовали 8 декабря.Согласно документу за последнюю неделю наблюдатели видели 11 людей в военной одежде. Семь из них пересекали границу РФ, остальные перешли границу сопредельного государства и направились на Украину.Кроме того, в пункте пропуска Гуково сотрудники ОБСЕ слышали шум поездов на железнодорожных путях. 11 поездов следовали в РФ, еще шесть – в Незалежную. Какой груз перевозили с помощью ж/д транспорта, они не смогли рассмотреть из-за деревьев.