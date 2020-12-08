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ОБСЕ зафиксировала на границе Ростовской области с Украиной движение поездов и людей в военной одежде

ОБСЕ зафиксировала на границе Ростовской области с Украиной движение поездов и людей в военной одежде
Сотрудники миссии ОБСЕ зафиксировали на границе Украины с Ростовской областью движение поездов и людей в военной форме. Еженедельный отчет специалистов опубликовали 8 декабря.

Согласно документу за последнюю неделю наблюдатели видели 11 людей в военной одежде. Семь из них пересекали границу РФ, остальные перешли границу сопредельного государства и направились на Украину.

Кроме того, в пункте пропуска Гуково сотрудники ОБСЕ слышали шум поездов на железнодорожных путях. 11 поездов следовали в РФ, еще шесть – в Незалежную. Какой груз перевозили с помощью ж/д транспорта, они не смогли рассмотреть из-за деревьев.

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