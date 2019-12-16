На границе с Украиной в Ростовской области зафиксировано увеличение числа людей в военной форме



В Ростовской области на границе с Украиной зафиксировано увеличение количества лиц в военной форме, пересекающих границу в обоих направлениях. Об этом говорится в отчёте миссии ОБСЕ за период с 12 по 17 декабря.



Так, согласно документу на этой неделе таковых насчитывалось 46 человек по сравнению с 15 на прошлой неделе: 18 из них пересекли границу России, 28 - Украины. Люди в военной форме пересекают границу поодиночке и группами. Большинство из них переходили пешком, некоторые пересекали на частном транспорте, автобусах или микроавтобусах.



Кроме того, 16 декабря наблюдатели заметили на КПП «Гуково» гражданский автобус с казаками, прибывший со стороны России.

«Среди гражданских пассажиров ОТ наблюдал 15 человек в казачьем обмундировании с рюкзаками на борту, - говорится в отчёте. - После прохождения таможенных процедур и формальностей все они вновь сели в автобус и пересекли границу с Украиной».