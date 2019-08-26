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Миссия ОБСЕ сообщила о военной технике на границе с Украиной в Ростовской области

Миссия ОБСЕ сообщила о военной технике на границе с Украиной в Ростовской области
Фото: rostec.ru
В Ростовской области замечена замаскированная военная техника. Об этом говорится в отчёте миссии ОБСЕ.

Мониторинговая комиссия сообщает о вертолётах Ми-8/Ми-17 на российско-украинской границе рядом с пунктами пропуска в Донецке и Гуково.
«20 августа в 09.46 над КПП «Донецк» был замечен замаскированный вертолет типа Ми-8/Ми-17. Вертолет прилетел с востока и продолжал следовать в северном направлении. 21 августа в 9.57 над КПП «Гуково» наблюдался вертолет Ми-8, который летел с севера в восточном направлении», - отмечается в сообщении.

Согласно опубликованным сведениям, 26 августа два вертолета пролетали в северо-восточном направлении над АПП «Гуково» к границе ЛНР. Наблюдатели также заметили людей в военной форме, пересекающих границу. За неделю специалисты ОБСЕ насчитали 14 человек.
«Семь из них пересекли границу Российской Федерации, а семь - Украины (86 процентов переходов этой категории произошли на Донецком ППГ), - сказано в отчёте. - Они продолжали пересекать границу поодиночке или группами».

Добавим, что миссия ОБСЕ находится в Ростовской области с начала вооружённого конфликта в Донбассе. Ежедневно её представители составляют отчёт о ситуации на границе, передвижениях техники и людей.

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