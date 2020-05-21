Дожди с грозой и сильным ветром пройдут в Ростовской области на выходных

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Контрастный атмосферный фронт с волнами принесёт дожди и грозы в Ростовскую область.По информации Гидрометцентра, вторжение холодного воздуха с северо-запада уже началось.23 мая на Дону прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, при грозе порывы будут достигать 16 м/с. Днём прогнозируется +14…+19 градусов, по югу и востоку до +22.В Ростове в этот день также ветрено. Столбики термометра не поднимутся выше 18 градусов.В воскресенье, 24 мая, ночью и утром в отдельных районах области небольшой дождь. Днём без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, по северу и востоку до +1. Днём в регионе +14…+19, по югу и востоку до +23 градусов.В донской столице без существенных осадков. Ветер 4-9 м/с. Ночью температура опустится до +5…+7 градусов, а днём поднимется до +20 градусов.