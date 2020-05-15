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Гроза и шквалистый ветер ожидаются на Дону

Гроза и шквалистый ветер ожидаются на Дону
Непогода прогнозируется в Ростовской области. В течение следующего дня ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер. Об этом предупредили в донской ГУ МЧС.

На территории региона ночью и утром будет дождь , днём существенных осадков не предвидится. Поднимается западный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, в том числе при грозе. Ночью по северу и востоку будет довольно холодно – пять градусов выше нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +15…+20, на юге – до +24 градусов.

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