На праздничных выходных в Ростовской области температура поднимется до 28 градусов
Начало мая принесёт в Ростовскую область значительное потепление. В ближайшие дни воздух прогреется до +28 градусов.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, 1 мая на Дону ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером местами - кратковременный дождь с грозой. Ветер - 6-11 м/с, при грозе возможны порывы до 16 м/с.
2 мая местами по региону также прогнозируют кратковременные дожди, днём и вечером с грозой.
Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов, по югу - до +28 градусов. Ночью температура будет опускаться до +9…+14 градусов, местами - до +4.
В донской столице в эти дни - переменная облачность и без существенных осадков. В Ростове потеплеет до +25…+27 градусов днём и до +10…+12 градусов - ночью. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Ранее донские синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Ростовской области в последний месяц весны.