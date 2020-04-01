В Ростовской области на выходных прогнозируется тёплая, но пасмурная погода



Фото: msk.kp.ru

В предстоящие выходные на Дону прогнозируется тёплая, но пасмурная погода.



В Ростове в субботу, 4 марта, ночью 1-3 градуса тепла. Днём воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 м/с.



В воскресенье в донской столице похолодает. Температура опустится до +12…+14 градусов.



В Ростовской области в эти дни облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 0 до +5 градусов, по северу региона до -3 градусов. Днём на Дону +12…+17 градусов, по югу и востоку до + 19 градусов.



5 апреля в некоторых районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2…+7, по северу до 0 градусов Днём от +10 до +15 градусов, по югу и востоку до +18. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 5-10 м/с.