Дожди, грозы и порывистый ветер надвигается на Ростовскую область

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области выпущено экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде, включающей обильные осадки, грозы и значительное усиление ветра. Об этом проинформировала пресс-служба областного управления МЧС.По прогнозам синоптиков, ухудшение погодных условий в регионе начнется в полдень 18 сентября и продлится до утренних часов 20 сентября. В некоторых районах области ожидаются сильные дожди, грозы с градом и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.В связи с ухудшением погодной обстановки возрастает риск возникновения различных чрезвычайных происшествий. Среди вероятных последствий: обрывы электросетей, падение деревьев, повреждение легких конструкций и увеличение количества аварий на дорогах.Пешеходом лучше обходить стороной ненадежные и ветхие сооружения, а автомобилистам следует придерживаться установленных правил вождения и воздерживаться от рискованных действий на дороге.