В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и грозы

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области действует экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. С 14 по 16 июня включительно область ожидает мощный ливень с громом и молнией, возможен град, а также сильный, порывистый ветер.По данным метеорологов, обильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду наиболее вероятны после полудня 14 июня и в течение последующих сорока восьми часов. Населению Ростова-на-Дону и Ростовской области настоятельно советуют быть осторожными и внимательными.Водителям транспортных средств следует проявлять повышенную бдительность на дорогах: воздерживаться от резких маневров, соблюдать увеличенную дистанцию и не превышать установленные ограничения скорости.Пешеходам рекомендуется по возможности оставаться дома во время ухудшения погодных условий. Необходимо держаться подальше от ветхих зданий, электропроводов и деревьев, чтобы избежать несчастных случаев и травм.