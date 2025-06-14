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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и грозы

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и грозы

В Ростовской области действует экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. С 14 по 16 июня включительно область ожидает мощный ливень с громом и молнией, возможен град, а также сильный, порывистый ветер.

По данным метеорологов, обильные осадки и усиление ветра до 23 метров в секунду наиболее вероятны после полудня 14 июня и в течение последующих сорока восьми часов. Населению Ростова-на-Дону и Ростовской области настоятельно советуют быть осторожными и внимательными.

Водителям транспортных средств следует проявлять повышенную бдительность на дорогах: воздерживаться от резких маневров, соблюдать увеличенную дистанцию и не превышать установленные ограничения скорости.

Пешеходам рекомендуется по возможности оставаться дома во время ухудшения погодных условий. Необходимо держаться подальше от ветхих зданий, электропроводов и деревьев, чтобы избежать несчастных случаев и травм.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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