Депутат Законодательного Собрания Ростовской области досрочно сложил полномочия

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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев досрочно сложил свои полномочия. Эта информация была озвучена на внеочередном заседании, которое прошло 12 ноября.Однако Николай Беляев остается в составе Законодательного Собрания. Он станет советником председателя Законодательного Собрания.Место Беляева в Заксобрании может занять бывший губернатор региона Василий Голубев. Это необходимо для его выдвижения в Совет Федерации от Ростовской области.Николай Беляев родился в хуторе Захарово-Обливском Тацинского района. Он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-зоотехник», а также Северо-Кавказский кадровый центр по специальности «Экономист-правовед». Беляев — депутат Законодательного Собрания Ростовской области I—VII созывов, а также член фракции «Единая Россия». Он возглавлял комитет Законодательного Собрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике. Николай Беляев занимал должности в донском парламенте с 1994 года.