Депутат Законодательного Собрания Ростовской области досрочно сложил полномочия
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев досрочно сложил свои полномочия. Эта информация была озвучена на внеочередном заседании, которое прошло 12 ноября.
Однако Николай Беляев остается в составе Законодательного Собрания. Он станет советником председателя Законодательного Собрания.
Место Беляева в Заксобрании может занять бывший губернатор региона Василий Голубев. Это необходимо для его выдвижения в Совет Федерации от Ростовской области.
Николай Беляев родился в хуторе Захарово-Обливском Тацинского района. Он окончил Донской сельскохозяйственный институт по специальности «Ученый-зоотехник», а также Северо-Кавказский кадровый центр по специальности «Экономист-правовед». Беляев — депутат Законодательного Собрания Ростовской области I—VII созывов, а также член фракции «Единая Россия». Он возглавлял комитет Законодательного Собрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике. Николай Беляев занимал должности в донском парламенте с 1994 года.