Бывший глава региона Василий Голубев станет депутатом Законодательного собрания Ростовской области

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Бывший губернатор Василий Голубев станет депутатом в Заксобрании Ростовской области. Свой мандат бывшему главе отдает депутат Николай Беляев.В некоторых СМИ появилась информация о том, что Василий Голубев может занять место сенатора в Совете Федерации, которое в настоящее время занимает Ирина Рукавишникова. Официально ни в правительстве, ни в законодательном собрании Ростовской области эту информацию не подтвердили.Напомним, 4 ноября, в День народного единства, Василий Голубев объявил о своей отставке. Он объяснил это решение переходом на новую работу. Бывший глава занимал должность на с 2010 года.В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Юрий Слюсарь. С 2015 года он занимал должность генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации.Выборы нового губернатора Ростовской области запланированы на осень 2025 года.