В Ростовской области оштрафовали две птицефабрики за неправильное обращение с навозом

В Ростовской области два птицеводческих хозяйства получили штрафы из-за неправильной обработки отходов животноводства. По информации от регионального управления Россельхознадзора, летом 2025 года в ООО "Ростовский Бройлер" была проведена проверка. В ходе инспекции были обнаружены нарушения установленных правил утилизации побочной продукции животноводства, что говорит о проблемах использования навоза, помета и других подобных отходов. В результате было заведено административное дело, и предприятию был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Схожее нарушение в сфере обращения с побочными продуктами животноводства было выявлено и в другом донском предприятии. ЗАО «Птицефабрика Гуляй-Борисовская», помимо ошибок в утилизации отходов, не соблюдала условия содержания птиц. Данное предприятие из Зернограда также было оштрафовано на сумму 30 тысяч рублей.
Фото: Нейросеть
