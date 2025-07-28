В пасте на железнодорожном вокзале Ростов-Главный обнаружили кишечную палочку

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В пробах макаронных изделий, отобранных на железнодорожной станции «Ростов-Главный», было обнаружено наличие группы бактерий кишечной палочки. Этот факт отражен в документах, представленных в Арбитражный суд Ростовской области.Процесс в суде был инициирован Ростовским транспортным прокурором, который подал иск против компании «РБЕ». Согласно материалам дела, зараженная микроорганизмами паста, заправленная маслом, была доступна посетителям VIP-зоны вокзала.В официальном постановлении по делу акцентируется внимание на том, что выявление бактерий группы кишечной палочки (БГКП) противоречит установленным стандартам и представляет собой угрозу для здоровья и безопасности потребителей. Опасные бактерии нашли в пасте с маслом.В результате судебного разбирательства, суд принял решение о взыскании с ООО «РБЕ» штрафа в размере 150 тысяч рублей в связи с выявленными несоответствиями.