Донских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий
Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий. Об этом сообщила донская Госавтоинспекция.
По прогнозам синоптиков, в регионе 27 июля до конца дня ожидаются сильные дожди. Возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.
Водителям рекомендуется быть более осторожными на дорогах. Следует соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию. Из-за дождя риск аварий увеличивается.