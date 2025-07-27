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Донских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий

Донских автомобилистов предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий
Автомобилистов Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за погодных условий. Об этом сообщила донская Госавтоинспекция.

По прогнозам синоптиков, в регионе 27 июля до конца дня ожидаются сильные дожди. Возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

Водителям рекомендуется быть более осторожными на дорогах. Следует соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию. Из-за дождя риск аварий увеличивается.
Фото: Donday.
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