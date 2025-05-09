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Автомобилистов предупредили о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Автомобилистов предупредили о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Автомобилистов предупредили о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщили представители «Автодора».

Осадки прогнозируются утром и днём 9 мая. Дождь ожидается на всём протяжении трассы.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в условиях непогоды. Следует соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасное расстояние между автомобилями. Из-за дождя увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.
Фото: Ростов ру
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