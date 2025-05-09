Автомобилистов предупредили о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Автомобилистов предупредили о дождливой погоде на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщили представители «Автодора».
Осадки прогнозируются утром и днём 9 мая. Дождь ожидается на всём протяжении трассы.
Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в условиях непогоды. Следует соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасное расстояние между автомобилями. Из-за дождя увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий.