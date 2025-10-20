Новости
На Дону погиб котенок, которого нашли сильно обгоревшим в мусорном жбане в мешке

В Ростовской области произошла трагедия: в ветклинике скончался котенок, которого вместе с матерью и другими котятами обнаружили на мусорной свалке с признаками термических ожогов. Об этом сообщили сотрудники приюта для бездомных животных «Счастливчик», расположенного в Каменске-Шахтинском.

По предварительным данным, в городе Лихой неизвестные злоумышленники выбросили в мусорный бак в завязанном мешке обгоревших животных: кошку и котят. Как сообщили представители приюта, напуганная кошка вырвалась на свободу и скрылась сразу после того, как был развязан мешок. Попытки найти ее не принесли результатов.

Все котята были срочно доставлены в ветеринарную клинику в Каменске-Шахтинском. Медицинский осмотр выявил у трех из них ушного клеща и критическое истощение.

К сожалению, один из пострадавших котят не выжил и умер в ветеринарной лечебнице.

- Гарри, так мы его назвали, получил наиболее тяжелые ожоги – у него обгорели конечности, уши и хвост, – поделились своим горем в приюте. – Он умер из-за слишком обширных повреждений.

Два других котенка получили менее значительные травмы. Сейчас они проходят необходимое лечение, а волонтеры приюта активно занимаются поиском любящей семьи и нового дома для каждого из них.
Фото: Счастливчик
