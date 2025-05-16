Фото: приют Феникс

В Ростовской области ветврачи спасают пса с тяжелыми переломами таза и позвоночника. О тяжелой участи пса из Азова порталу DonDay сообщили добровольцы из приюта «Феникс».Животное с множественными переломами нашли сотрудники дорожной службы.- Сегодня утром нам сообщили о сбитой собаке, которая уже двое суток находится возле проходной ДРСУ, не имея возможности подняться, – рассказали представители приюта.Неравнодушные граждане отвезли животное в ветклинику, где врачи вынесли неутешительный вердикт. У собаки диагностировали компрессионный перелом четвертого позвонка и перелом тазовой кости. Есть риск, что пес не сможет самостоятельно передвигаться на задних конечностях.Скорее всего, он утратит способность самостоятельно ходить в туалет, что делает его содержание в приюте проблематичным. В приюте объяснили, что животным с подобными травмами требуются особые условия и ежедневный уход, которые они не в состоянии предоставить.Ветеринары предложили операцию на позвоночнике, но успех хирургического вмешательства и полное восстановление двигательной активности не гарантированы. В данный момент приют решает, как поступить в сложившейся ситуации. По словам работников, стоимость необходимой операции (позвоночник и таз) составит примерно 50 тысяч рублей.- Эти деньги придется взять из бюджета, предназначенного для помощи другим животным, которым они могут принести ощутимую пользу. Кроме того, потребуются значительные усилия и средства до и после операции, включая перевозку, послеоперационный уход и реабилитацию, – поделились своими мыслями сотрудники приюта.