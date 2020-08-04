Донские театры и кинотеатры откроют 1 сентября

Губернатор Ростовской области постановил возобновить работу донских театров и кинотеатров 1 сентября. Соответствующий документ Василий Голубев подписал 6 августа.Театры и кинотеатры, наконец, смогут вернуться к привычному режиму работы. Но заполнять их залы можно будет не более чем на 50%, а зрителей рассаживать равномерно и следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В документе ничего не сказано о «масочном» режиме в учреждениях культуры, но, вероятно, средства индивидуальной защиты будут необходимы во время просмотра спектакля или фильма.Напомним, театры и кинотеатры Ростовской области закрылись из-за пандемии коронавируса в конце марта. Они простаивали несколько месяцев, прежде чем получить разрешение репетировать. Сейчас артисты музыкального театра Ростова готовятся к новому театральному сезону, который стартует 4 августа. Билеты на очные спектакли можно будет приобрести уже с 7 августа.