Донские синоптики рассказали, когда в регион придёт тёплая погода
Погода не перестаёт удивлять жителей Ростовской области. Несмотря на наступившее апрельское тепло, утром и ночью на Дону сохраняются заморозки. А днём весеннее солнце оказывается бессильно против холодного ветра.
При этом ждать устойчивого тепла со дня на день не приходится. Конец апреля принесёт в регион похолодание и даже мокрый снег. О погоде в ближайшие два месяца рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
- Май в Ростовской области по температурному режиму и осадкам ожидается около нормы, - сообщила главный синоптик Дона. – Погода будет иметь неустойчивый характер, тёплые дни будут сменяться холодными.
На севере области в первой половине мае ожидается +9…+16 градусов, на юге – до +18...+25 градусов. Однако в северных районах региона в отдельные дни последнего месяца весны ещё возможны заморозки и понижение температуры до +1…+5 градусов.
- Устойчивую тёплую погоду с температурой +28...+33 градуса мы ожидаем в конце мая, - добавила Елена Назарова.
Добавим, что по данным синоптиков, в этом году март побил температурные показатели 70-летней давности.