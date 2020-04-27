Донские синоптики рассказали о погоде в мае

Синоптики Ростовского гидрометцентра дали обнадёживающий прогноз на май. Настоящее тепло, наконец, придёт на Дон в последний месяц весны. Но периодически в жаркие солнечные периоды будут врываться грозы и шквалистый ветер.По словам заместителя начальника Ростовского гидрометцентра Виктории Антоненко, среднемесячная температура в Ростовской области в мае ожидается выше нормы.В ночные часы температура будет колебаться от +3…+8 градусов до +8…+13 градусов. В отдельные ночи в северных районах области возможно понижение температуры до -1 градуса.Днём потеплеет до +15…+21 градуса. В самые жаркие дни, которые придутся на третью декаду мая, столбики термометров поднимутся до +25…+29 градусов.В течение месяца в отдельные дни прогнозируют кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. Непогоду в регион принесёт проходящий фронт.