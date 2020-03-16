Школьные каникулы в Ростовской области не планируют продлевать



На совещании министерства просвещения России и Рособрнадзора сообщили о том, что школьные каникулы продлили на одну неделю. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что школы не будут работать с 23 марта по 12 апреля. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.



Тем не менее, в Ростовской области не планируют продлевать каникулы. Как сообщили в донском министерстве образования, ученики будут отдыхать согласно графику — до 30 марта. Занятия заканчиваются 18 марта, и на следующий день ребята уже не пойдут га уроки.



- На данный момент в области наблюдается благополучная эпидемиологическая обстановка, - добавили в ведомстве. - Каникулы могут продлить только в случае необходимости, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Все школы готовы, в случае необходимости, перейти на дистанционное обучение.



Стоит отметить, что на период каникул помещения школ продолжат постоянно дизенфицировать.



Напомним, из-за пандемии коронавируса донские ВУЗы перешли на дистанционное обучение. Учебные заведения закрылись на карантин, преподаватели проводят занятия онлайн. Некоторые школы в регионе уже перешли на свободное посещение.