Школьные каникулы в Ростовской области продлили до 12 апреля



В Ростовской области продлят школьные каникулы. Об этом стало известно 18 марта. Дети будут отдыхать почти месяц — до 12 апреля. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.



Сначала о продлении каникул сообщили на совещании Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ. Однако распоряжение по регионам разослали только спустя время. Предполагалось, что на Дону каникулы продлят только в случае необходимости, но сейчас министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина сообщила, что учащиеся будут отдыхать на одну неделю дольше.



- Как и по всей России, переносятся даты проведения всероссийских проверочных работ, - добавила Лариса Балина. - ЕГЭ в досрочный период перенесён на основные даты проведения экзамена.



Есть вероятность, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки школы переведут на дистанционное обучение. Высшие учебные заведения уже ввели эту практику.