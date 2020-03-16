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Школьные каникулы в Ростовской области продлили до 12 апреля

Школьные каникулы в Ростовской области продлили до 12 апреля
В Ростовской области продлят школьные каникулы. Об этом стало известно 18 марта. Дети будут отдыхать почти месяц — до 12 апреля. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Сначала о продлении каникул сообщили на совещании Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ. Однако распоряжение по регионам разослали только спустя время. Предполагалось, что на Дону каникулы продлят только в случае необходимости, но сейчас министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина сообщила, что учащиеся будут отдыхать на одну неделю дольше.

- Как и по всей России, переносятся даты проведения всероссийских проверочных работ, - добавила Лариса Балина. - ЕГЭ в досрочный период перенесён на основные даты проведения экзамена.

Есть вероятность, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки школы переведут на дистанционное обучение. Высшие учебные заведения уже ввели эту практику.

Теги: коронавирус школа каникулы

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