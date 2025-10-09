Новости
В Ростове 17-летний парень на внедорожнике сбил школьника

В Ростове 17-летний парень на внедорожнике сбил школьника. Происшествие случилось 8 октября на улице Зорге.

Как рассказали в региональной госавтоинспекции, юноша, не имея прав, взял у родителей автомобиль, чтобы поехать в магазин. Однако поездка едва не обернулась трагедией.

Несовершеннолетний водитель, проезжая дом №72, не сумел вовремя затормозить, когда по пешеходному переходу проходил школьник. После чего сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Местные жители вызвали медиков и сотрудников госавтоинспекции. Позже выяснили личность виновника аварии.

«В отношении несовершеннолетнего водителя и его родителей вынесены протоколы об административных правонарушениях», — отметили в региональной Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.
Фото: Региональная госавтоинспекция
