Фото: Региональная госавтоинспекция

В Ростове 17-летний парень на внедорожнике сбил школьника. Происшествие случилось 8 октября на улице Зорге.Как рассказали в региональной госавтоинспекции, юноша, не имея прав, взял у родителей автомобиль, чтобы поехать в магазин. Однако поездка едва не обернулась трагедией.Несовершеннолетний водитель, проезжая дом №72, не сумел вовремя затормозить, когда по пешеходному переходу проходил школьник. После чего сбил пешехода и скрылся с места ДТП.Местные жители вызвали медиков и сотрудников госавтоинспекции. Позже выяснили личность виновника аварии.«В отношении несовершеннолетнего водителя и его родителей вынесены протоколы об административных правонарушениях», — отметили в региональной Госавтоинспекции, — уточнили в ведомстве.