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В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

В Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий энергетики Ростовской области начали работать в специальном режиме, сообщили в компании «Россети Юг».

Ранее было объявлено экстренное предупреждение с 15 по 20 февраля из-за ожидаемой метели. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега, который будет налипать на деревья и провода. Также возможны гололед и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура в эти дни будет варьироваться от -23 до + 8 градусов.

На случай возможных последствий непогоды в Ростовской области подготовлены 237 бригад «Ростовэнерго», включая 1 416 специалистов и 505 единиц специальной техники.

Специалисты настоятельно напоминают о важности соблюдения правил безопасности у энергетических объектов и линий электропередачи. Не следует приближаться к обрывающимся проводам ближе 8 метров или пытаться самостоятельно устранить неисправности в электроснабжении. Также рекомендуется держаться подальше от деревьев, опор ЛЭП, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов.
Фото: Россети Юг
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