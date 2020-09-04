Модель растет: подписчики восхитились красотой повзрослевшей дочери ростовчанки Костенко

Повзрослевшая дочка футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги, ростовчанки Анастасии Костенко, вызвала массу восторженных комментариев у подписчиков семейства. Молодая мама опубликовала в «Инстаграме» нежное фото с дочерью Миланой.Кадр был сделан во время свадьбы сестры Анастасии, куда дончанка пришла с дочками. Костенко предстала в нежно-розовом платье и с красивым макияжем. Образ маленькой Миланы и Анастасии был в одной цветовой гамме. Казалось, что дочка - уменьшенная копия своей мамы.Действительно, подписчики Тарасовых заметили, что девочка очень выросла и теперь все больше становится похожа на маму-модель.- Какие красивые, ждём маленькую красавицу на «Мисс РОССИЯ-2035», - написали в комментариях Анастасии. - Малышка - само очарование.Костенко не скрывает радости, что дочка пошла фигурой в маму. У нее длинные ножки и такое же чувство ритма. При первых аккордах девочка пускается в пляс, как и ее мама, которая долгие годы занималась танцами.