Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Модель растет: подписчики восхитились красотой повзрослевшей дочери ростовчанки Костенко

Модель растет: подписчики восхитились красотой повзрослевшей дочери ростовчанки Костенко
Повзрослевшая дочка футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги, ростовчанки Анастасии Костенко, вызвала массу восторженных комментариев у подписчиков семейства. Молодая мама опубликовала в «Инстаграме» нежное фото с дочерью Миланой.

Кадр был сделан во время свадьбы сестры Анастасии, куда дончанка пришла с дочками. Костенко предстала в нежно-розовом платье и с красивым макияжем. Образ маленькой Миланы и Анастасии был в одной цветовой гамме. Казалось, что дочка - уменьшенная копия своей мамы.

Действительно, подписчики Тарасовых заметили, что девочка очень выросла и теперь все больше становится похожа на маму-модель.

- Какие красивые, ждём маленькую красавицу на «Мисс РОССИЯ-2035», - написали в комментариях Анастасии. - Малышка - само очарование.

Костенко не скрывает радости, что дочка пошла фигурой в маму. У нее длинные ножки и такое же чувство ритма. При первых аккордах девочка пускается в пляс, как и ее мама, которая долгие годы занималась танцами.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.