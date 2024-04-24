Фото: Соцсети Анастасия Костенко

Анастасия Костенко рассказала, как ей удалось быстро прийти в форму после родов. Об этом популярная модель рассказала в своем микроблоге.Анастасия Костенко родила четвертого ребенка два месяца назад. Несмотря на это, девушка находится в отличной форме, что неоднократно отмечали поклонники Анастасии. Популярная модель поделилась секретом своей стройности.- Главный и безопасный лайфхак - спорт и питание, - написала Анастасия в социальных сетях.Хотя сама девушка отметила, что пока не вернула себе прежнюю фигуру, которая была у нее до рождения четвертого ребенка. Однако она заверила, что возобновит определенное количество тренировок в неделю.Анастасия родом из Сальска Ростовской области. В 2014 году она выиграла конкурс "Мисс Россия", который принес ей широкую известность. Девушка замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. У них есть дочери Милана и Ева, сыновья Алексей и Ярослав.