Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Анастасия Костенко рассказала, как ей удалось быстро прийти в форму после родов

Анастасия Костенко рассказала, как ей удалось быстро прийти в форму после родов
Анастасия Костенко рассказала, как ей удалось быстро прийти в форму после родов. Об этом популярная модель рассказала в своем микроблоге.

Анастасия Костенко родила четвертого ребенка два месяца назад. Несмотря на это, девушка находится в отличной форме, что неоднократно отмечали поклонники Анастасии. Популярная модель поделилась секретом своей стройности.

- Главный и безопасный лайфхак - спорт и питание, - написала Анастасия в социальных сетях.

Хотя сама девушка отметила, что пока не вернула себе прежнюю фигуру, которая была у нее до рождения четвертого ребенка. Однако она заверила, что возобновит определенное количество тренировок в неделю.

Анастасия родом из Сальска Ростовской области. В 2014 году она выиграла конкурс "Мисс Россия", который принес ей широкую известность. Девушка замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. У них есть дочери Милана и Ева, сыновья Алексей и Ярослав.
Фото: Соцсети Анастасия Костенко
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.