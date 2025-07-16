Дорогу-дублер хотят построить в Ростове для прокладки трамвайных путей

Фото: Правительство Ростовской области

Для успешной реализации проекта строительства трамвайных линий вдоль проспекта Стачки в Ростове-на-Дону необходимо предусмотреть наличие объездного маршрута для автомобильного транспорта. Данная информация была опубликована на официальном портале правительства Ростовской области.Организация альтернативного пути позволит избежать задержек и пробок во время проведения строительных работ. Отсутствие такой дороги может осложнить реализацию проекта на начальных этапах, особенно при создании выделенной полосы для трамвая на этой важной городской магистрали, связывающей западную часть Ростова с его центром.Эксперты сходятся во мнении, что без модернизации системы городского скоростного транспорта ситуация на дорогах Ростова продолжит ухудшаться. Поэтому важно продолжать реализацию проекта «Ростовский трамвай», который направлен на улучшение транспортной доступности между отдаленными районами и центром города.Глава региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что строительство трамвайной сети в западной части города без альтернативной дороги, дублирующей проспект Стачки, не является оптимальным решением. Он дал поручение министерству транспорта совместно с городской администрацией разработать и представить предложения по финансированию строительства объездной трассы.Ранее по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора реализация проекта «Ростовский трамвай» была временно приостановлена для проведения дополнительной экспертной оценки с привлечением проектировщиков и научных специалистов.В 2023 году администрация Ростова заключила концессионное соглашение с компанией «Синара — Городские транспортные решения» для масштабной модернизации трамвайной инфраструктуры города. В рамках этого соглашения планируются реконструкция и строительство более 119 км трамвайных путей, а также возведение двух новых трамвайных депо.Первоначально проект включал создание двух новых трамвайных маршрутов: из Суворовского района в центр города и из Левенцовки до территории бывшего аэропорта. В настоящее время уже ведутся работы по строительству участка трамвайной линии, соединяющей Левенцовский микрорайон с центром, завершение которых запланировано на конец 2026 года.