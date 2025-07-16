Жительница Батайска зарезала возлюбленного во время ссоры

Фото: Дондей

В Батайске женщина убила сожителя во время ссоры. По данным «Батайского времени», трагическое событие произошло днем 14 июля.Конфликт между женщиной и ее сожителем вспыхнул во время совместного употребления алкоголя. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила партнера в область сердца. От полученной травмы он скончался до приезда скорой помощи.На место происшествия прибыли экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину.